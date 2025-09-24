USA : attaque contre un centre de rétention pour migrants au Texas, deux morts

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux détenus ont été tués et un autre blessé lorsqu’un homme armé a ouvert le feu mercredi sur un centre de rétention de la police fédérale de l’immigration (ICE) à Dallas, au Texas, avant de se donner la mort, ont annoncé les autorités américaines.

L’assaillant a tiré « sans discernement » depuis le toit d’un bâtiment proche de celui occupé par l’ICE puis s’est suicidé, a indiqué dans un communiqué le Département américain de la Sécurité intérieure (DHS).

« Trois détenus ont été touchés. Deux sont morts et l’autre est dans un état critique », a détaillé le ministère, précisant que les victimes étaient à l’intérieur d’un fourgon situé dans l’entrée sécurisée du bâtiment.

Un précédent bilan établi par les autorités faisait état d’un mort et deux blessés.

Si une enquête est en cours pour déterminer les intentions du tueur, « un premier passage en revue des preuves montre un mobile idéologique », a déclaré sur X le directeur du FBI, Kash Patel.

« Sur l’une des cartouches non tirées qui ont été retrouvées est inscrite l’expression ANTI-ICE », a-t-il ajouté, photographie à l’appui.

Le bâtiment visé sert de centre de rétention provisoire pour les migrants, avant qu’ils ne soient transférés dans des établissements capables de les accueillir pour de plus longues durées, selon les médias américains.

Réagissant à l’attaque, le vice-président JD Vance a appelé à mettre fin aux « attaques obsessives visant les forces de l’ordre, et particulièrement l’ICE ».