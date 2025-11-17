L’Espagne veut pousser ses TGV à 350 km/h

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement espagnol a annoncé lundi son projet d’augmenter la vitesse commerciale des trains circulant sur le réseau à grande vitesse, de 300 km/h à 350 km/h.

Le ministre espagnol des Transports et de la Mobilité durable, Óscar Puente, a indiqué lors d’une rencontre organisée par Europa Press que le projet sera lancé sur la ligne Madrid-Barcelone, où les travaux de modernisation nécessaires débuteront prochainement.

Grâce à cette hausse de vitesse, le trajet entre les deux principales métropoles espagnoles sera ramené à moins de deux heures, a précisé le ministre.

Cette amélioration sera rendue possible grâce à l’installation de nouvelles traverses aérodynamiques, capables de réduire de 21 % la résistance générée par le passage des trains et d’éviter la projection du ballast contre les parties inférieures des rames circulant à très grande vitesse.

Selon Puente, ces traverses innovantes permettent d’augmenter la vitesse de 12 % tout en maintenant la même charge aérodynamique. Ainsi, une vitesse de 330 km/h avec ces nouvelles traverses équivaut, en conditions réelles, à 370 km/h avec les traverses conventionnelles.

Le ministre a qualifié cette avancée de « nouveau point de départ » pour le transport ferroviaire en Espagne, annonçant parallèlement un plan d’investissement de 60 milliards d’euros sur quatre ans, destiné au développement des chemins de fer, des routes, des ports et des aéroports.