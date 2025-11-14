Coupe du monde U17 : le Maroc renverse les USA et file en huitièmes

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football, après sa victoire face à l’équipe des Etats-Unis par 4 tirs au but à 3 (temps réglementaire: 1-1), aux 16es de finale, vendredi à l’Aspire Zone à Doha.

Menés au temps réglementaire sur le but de Jude Terry à la 21e minute de jeu, les Lionceaux de l’Atlas sont parvenus à égaliser grâce à Abdellah Ouazane à la 90e minute.

Durant la séance de tirs au but, le gardien de l’équipe nationale Chouaib Bellaarouch, s’est illustré en stoppant les deuxième et cinquième tentatives américaines.