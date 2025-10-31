France: les exportations de bovins vont reprendre

Par LeSiteinfo avec MAP

Les exportations de bovins pourront reprendre dès samedi en France après une suspension depuis le 18 octobre, destinée à éviter la diffusion du virus de dermatose nodulaire, a annoncé jeudi la ministre française de l’Agriculture, Annie Genevard.

« Les certificats sanitaires pourront à nouveau être délivrés dès le 1er novembre, au terme des 15 jours de restrictions annoncés le 18 octobre. Cette décision, très attendue, soutient la vitalité économique de la filière tout en garantissant la sécurité sanitaire de nos élevages », écrit la ministre sur le réseau social X.

En France, la situation liée à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) « permet la reprise anticipée des exportations des bovins », a expliqué Genevard qui prévient néanmoins que « la vigilance reste de mise ».

« Jusqu’au 4 novembre, chaque centre de rassemblement bovin sera supervisé par un vétérinaire désigné et jusqu’au 16 novembre, tous les mouvements de bovins devront être notifiés sous 24 heures pour assurer une traçabilité complète. Ces mesures sont la condition d’une reprise durable et sûre », a-t-elle insisté.

La ministre française de l’Agriculture avait décrété l’interdiction de tout rassemblement festif (concours, foires, salons, etc.) en France et toute sortie de bovins à l’étranger pour éviter la diffusion du virus hors du pays, à l’issue d’une réunion d’urgence du comité national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale, suite à l’apparition de nouveaux foyers de la maladie dans l’Ain, le Jura et l’Occitanie.

La mise en place de mesures strictes était « nécessaire pour préserver l’élevage bovin français et rassurer nos partenaires européens et commerciaux », avait-elle expliqué.

La suspension devait initialement durer jusqu’au 4 novembre inclus en fonction de la situation sanitaire.

La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie strictement animale, virale non transmissible à l’être humain, ni par contact avec des bovins infectés, ni par l’alimentation de produits issus de ces animaux (viande, lait, fromage), ni par piqûres d’insectes. Elle se propage entre bovins par les mouvements d’animaux infectés ou via des insectes « vecteurs ».

