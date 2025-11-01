Sahara: le nouvel ambassadeur US au Maroc réagit à la décision de l’ONU

Par LeSiteinfo avec MAP

L’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2797 qui considère le plan d’autonomie comme étant la base du règlement du différend artificiel autour du Sahara marocain, marque « un grand pas en avant », a affirmé le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Duke Buchan.

« C’est un grand jour, et un grand pas en avant », a déclaré à la MAP l’ambassadeur américain, à l’issue de l’adoption vendredi par le Conseil de sécurité de la résolution 2797.

Duke Buchan a assisté à New York à la séance de vote par le Conseil de sécurité sur la résolution 2797, aux côtés de l’ambassadeur américain à l’ONU, Mike Waltz.

A l’issue de ce vote, Waltz a exprimé la satisfaction des Etats-Unis, porte-plume de la résolution, de cette adoption « historique », en réaffirmant que l’Initiative marocaine d’autonomie est « la seule base » pour parvenir à une solution juste et durable au différend régional autour du Sahara marocain.

S.L