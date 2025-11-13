Transavia ouvre une nouvelle route Amsterdam-Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

La compagnie aérienne Transavia a inauguré, jeudi, sa nouvelle ligne Amsterdam-Rabat afin de répondre à une demande de plus en plus croissante de voyages entre les Pays-Bas et le Maroc.

La cérémonie de lancement de cette nouvelle desserte aérienne s’est déroulée à l’aéroport d’Amsterdam Sciphol, en présence de l’ambassadeur du Maroc aux Pays Bas, Mohamed Basri, et du PDG de Transavia, Marcel de Nooijer.

Le vol inaugural de cette ligne aérienne transportait 200 représentants d’importants groupes touristiques néerlandais et internationaux qui vont prendre part à Rabat au Congrès annuel ANVR 2025, principale organisation du secteur touristique aux Pays-Bas.

L’inauguration de cette liaison directe entre Amsterdam et Rabat témoigne des liens étroits qui unissent le Maroc et les Pays Bas, a déclaré à cette occasion M. Basri, assurant qu’elle « servira de catalyseur à de nouvelles opportunités et contribuera activement à faciliter les échanges commerciaux et à encourager le tourisme ».

« Cette nouvelle liaison représente bien plus qu’une simple ligne sur la carte aérienne. Elle constitue un pont supplémentaire entre nos peuples, nos cultures et nos économies », a affirmé le diplomate.

M. Basri s’est dit profondément fier, en tant qu’Ambassadeur, d’être témoin de cette nouvelle étape dans le partenariat Maroc-Pays-Bas, « symbole de notre engagement commun en faveur de la connectivité, de l’ouverture et de l’amitié ».

Pour sa part, M. Nooijer, s’est dit fier de voir Rabat venir renforcer le réseau Transavia, relevant que cette « liaison est une parfaite illustration de notre rôle de pont entre les Pays-Bas et le Maroc ».

L’inauguration de cette nouvelle ligne répond à une croissance forte et stable de la demande de voyage vers le Royaume, a-t-il dit, ajoutant que « grâce au déploiement de nos nouveaux Airbus A321neo, plus silencieux et plus économes en carburant, nous pouvons accompagner durablement cette croissance ».

Filiale d’Air France KLM, Transavia collabore étroitement avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) afin de promouvoir davantage le Maroc et la diversité de ses destinations. Cette expansion s’inscrit dans la stratégie de croissance globale de la compagnie, axée sur le renouvellement de sa flotte, le développement durable et le renforcement de sa position internationale.

Cet hiver, Transavia assurera quelque 55 vols hebdomadaires entre les Pays-Bas et la Belgique et le Maroc, soit près du double du nombre de vols prévus pour 2023.

La compagnie dessert neuf villes marocaines à savoir Al Hoceima, Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Nador, Oujda, Tanger et désormais Rabat.

Destination touristique à la fois moderne, historique et accueillante, Rabat complète naturellement le réseau Transavia existant au Maroc et sera desservie trois fois par semaine depuis Amsterdam.

La filiale d’Air France KLM constate une demande sans cesse croissante pour le Maroc, notamment grâce à son climat hivernal doux, confirmant ainsi les dernières données publiées par ANVR qui classent le Royaume parmi les destinations touristiques les plus prisées par les Néerlandais en cette fin d’été.

« Les réservations vers le Maroc ont connu une nette progression en septembre dernier. Les clients néerlandais ont cherché le soleil d’automne et le Maroc a clairement bénéficié de cet engouement », avait commenté le directeur de l’ANVR, Frank Radstake.