Inondations à Valence: le président de la région démissionne

Le président de la région de Valence, Carlos Mazón, a annoncé lundi sa démission, un an après les inondations qui avaient fait 229 morts dans le sud-est de l’Espagne.

Lors d’une conférence de presse, M. Mazón a indiqué avoir demandé à la majorité régionale d’élire un nouveau président de la Generalitat, soulignant que sa décision était « mûrement réfléchie » et motivée par des raisons personnelles.

« Il y a eu des moments difficiles pour moi, mais surtout pour ma famille (…). Je pense qu’il est temps de tourner la page », a déclaré le responsable régional.

Reconnaissant avoir commis des « erreurs » dans la gestion de la catastrophe, il a ajouté qu’il aurait dû « annuler son agenda et se rendre sur le terrain » au moment des faits.

Les inondations d’octobre 2024, parmi les plus graves qu’ait connues l’Espagne, avaient provoqué d’importants dégâts matériels et marqué durablement la région de Valence.

