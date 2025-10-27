Fin d’une ère : la chaîne MTV tire sa révérence après plus de 40 ans de diffusion

La société Paramount Global a annoncé la fermeture de toutes ses chaînes musicales MTV d’ici le 31 décembre prochain, y compris MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV et MTV Live.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une vaste restructuration au sein du groupe, à la suite de sa fusion avec Skydance Media. La nouvelle direction cherche ainsi à réduire les coûts et à concentrer ses efforts sur les plateformes numériques et le contenu en ligne, plutôt que sur les chaînes de télévision traditionnelles.

Malgré la disparition des chaînes après plus de quarante ans de diffusion, la marque MTV ne disparaîtra pas complètement. Elle continuera à exister à travers ses plateformes numériques et ses projets internationaux, tels que les célèbres MTV Music et Video Awards, qui occupent toujours une place de choix dans le paysage artistique mondial.

Depuis son lancement en 1981, MTV a marqué une véritable révolution dans le monde de la musique. Bien plus qu’une simple chaîne télévisée, elle est devenue une icône culturelle ayant transformé la manière dont le public interagit avec les artistes et leurs œuvres. Sa fermeture marque ainsi la fin d’un chapitre emblématique de l’histoire de la culture visuelle et musicale.