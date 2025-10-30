Cambriolage au Louvre: cinq nouvelles interpellations

Par LeSiteinfo avec MAP

Cinq autres personnes ont été interpellées, mercredi soir, en lien avec le cambriolage au Louvre, a annoncé la procureure de Paris jeudi, au lendemain de la mise en examen de deux premiers suspects.

« L’un d’entre eux était effectivement un des objectifs des enquêteurs, on l’avait dans le viseur », a précisé la procureure de Paris, Laure Beccuau, sur radio RTL, ajoutant que les bijoux, estimés à 88 millions d’euros, n’ont pas encore été retrouvés.

« Des traces ADN » lient ce principal suspect « au vol qui a été commis », a ajouté Mme Beccuau, suggérant qu’il faisait partie du commando des quatre hommes qui ont commis le casse au Louvre.

« Quant aux autres personnes qui sont placées en garde à vue, ce sont des personnes qui peuvent éventuellement nous renseigner sur le déroulement de ces faits », a indiqué la procureure.

Ces « cinq interpellations ont eu lieu dans différents lieux », « sur Paris, mais également dans l’agglomération parisienne et notamment dans le 93 (Seine-Saint-Denis, région parisienne) », a-t-elle poursuivi.

Deux hommes soupçonnés d’avoir participé au spectaculaire casse du Louvre ont été mis en examen et écroués mercredi soir pour « vol en bande organisée et pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ». Ils ont été placés en détention provisoire.

Ces deux hommes âgés d’une trentaine d’années, qui avaient été interpellés samedi, ont « partiellement reconnu les faits ».

Le butin de ce vol spectaculaire qui a fait le tour de la planète est estimé à 88 millions d’euros. Vers 9h30 (heure locale) le 19 octobre, les membres du commando avaient installé un camion-élévateur au pied du musée et deux d’entre eux, visages masqués, s’étaient hissés avec une nacelle jusqu’à la galerie Apollon.

