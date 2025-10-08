Vers des aéroports intelligents : l’ONDA met le cap sur la digitalisation

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office National des Aéroports (ONDA) a enclenché une nouvelle phase de modernisation avec un vaste chantier de transformation digitale à travers notamment la refonte de la cybersécurité, la digitalisation des processus, la gouvernance data et l’expérience passager augmentée, préparant le futur des aéroports du Royaume aux enjeux de la performance et de la sécurité.

« L’ONDA place la transformation digitale au cœur de la performance opérationnelle, de la sûreté et de l’expérience client. L’objectif étant de faire des aéroports marocains des plateformes intelligentes, agiles et résilientes, capables d’anticiper les défis technologiques et sécuritaires de demain », indique un communiqué de l’Office.

Cette ambition se déploie à travers trois chantiers majeurs. D’abord, la refonte complète de la stratégie de cybersécurité, étendue à tous les systèmes IT et OT (Operational Technology) des infrastructures aéroportuaires, pour garantir une protection de bout en bout des opérations et des équipements critiques.

Ensuite, la digitalisation des processus et gouvernance des données, qu’ils soient de support ou métiers, associée à la mise en place d’une Gouvernance Data & Analytics intégrée dans une architecture d’entreprise claire et cohérente. Cette approche vise à renforcer la maîtrise de l’information, la prise de décision en temps réel et la performance collective de l’organisation.

Enfin, l’ONDA inscrit la digitalisation du parcours passager comme levier central de son projet « Expérience Client ». Une stratégie pensée pour fluidifier les parcours, personnaliser les interactions et renforcer la qualité de service dans tous les terminaux.

Pour piloter cette mutation, l’ONDA lance le recrutement de son Directeur Systèmes d’Information. Un profil de haut niveau appelé à piloter la stratégie IT et digitale de l’institution. Ce poste stratégique s’adresse à des ingénieurs d’Etat ou docteurs en informatique, justifiant d’une solide expérience dans la gestion des systèmes d’information complexes.

Ce recrutement marque une étape clé dans la stratégie de l’ONDA qui ambitionne de faire des aéroports marocains des modèles de performance et d’innovation.

Avec cette transformation digitale structurante à venir, l’Office conforte son rôle moteur dans la modernisation du secteur aérien national et dans la préparation du Maroc aux grands rendez-vous du transport aérien mondial.

S.L.