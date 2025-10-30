Inondations à Valence: le Maroc prend part aux funérailles d’État

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a pris part, mercredi soir à Valence, aux funérailles d’État organisées en hommage aux victimes des inondations meurtrières qui avaient frappé l’est et le sud de l’Espagne en 2024, faisant plus de 230 morts.

Le Royaume a été représenté à cette cérémonie par l’ambassadeur du Royaume en Espagne, Mme Karima Benyaich, aux côtés de plusieurs personnalités espagnoles et de membres du corps diplomatique accrédité à Madrid.

Présidée par le Roi Felipe VI et la Reine Letizia, et tenue en présence des plus hautes autorités de l’État ainsi que des familles des victimes, la cérémonie s’est déroulée à la Cité des arts et des sciences de Valence, dans une atmosphère de recueillement et d’émotion.

Dans une déclaration à la MAP, Benyaich a souligné que la participation du Maroc à cet hommage national constitue « un témoignage de la solidarité du Royaume avec l’Espagne amie dans cette épreuve douloureuse ».

Elle a rappelé que le Maroc avait affirmé, dès les premières heures de la catastrophe, son plein soutien aux opérations de secours et de reconstruction, mettant en avant l’élan de solidarité manifesté par la communauté marocaine résidant en Espagne envers les sinistrés.

La participation du Maroc à cette cérémonie illustre la solidité des liens d’amitié, de bon voisinage et de coopération unissant les deux Royaumes et leurs peuples.

S.L.