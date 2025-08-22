Monde

Omra: Plus de 15 millions de pèlerins au premier semestre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 août 2025 - 10:32
Par LeSiteinfo avec MAP

L’Autorité générale saoudienne des statistiques (GASTAT) a annoncé que 15,2 millions de pèlerins ont accompli la Omra au S1-2025, a rapporté l’agence de presse saoudienne.

Sur ce total, les Saoudiens représentent 24%, tandis que 60,5% des pèlerins étaient des hommes et 39,5% des femmes, précise la GASTAT.

Le nombre de pèlerins venus de l’étranger a atteint 6,5 millions, en hausse de 10,7% par rapport à la même période en 2024, dont 82,2% par voie aérienne.

Les pèlerins résidant dans le Royaume étaient 8,7 millions, dont 58% d’étrangers.

La Ville de Médine a accueilli, sur la même période, 6,45 millions de visiteurs, dont 4,4 millions venus de l’étranger.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 août 2025 - 10:32


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page