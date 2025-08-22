Omra: Plus de 15 millions de pèlerins au premier semestre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Autorité générale saoudienne des statistiques (GASTAT) a annoncé que 15,2 millions de pèlerins ont accompli la Omra au S1-2025, a rapporté l’agence de presse saoudienne.

Sur ce total, les Saoudiens représentent 24%, tandis que 60,5% des pèlerins étaient des hommes et 39,5% des femmes, précise la GASTAT.

Le nombre de pèlerins venus de l’étranger a atteint 6,5 millions, en hausse de 10,7% par rapport à la même période en 2024, dont 82,2% par voie aérienne.

Les pèlerins résidant dans le Royaume étaient 8,7 millions, dont 58% d’étrangers.

La Ville de Médine a accueilli, sur la même période, 6,45 millions de visiteurs, dont 4,4 millions venus de l’étranger.