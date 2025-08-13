Arabie Saoudite: l’élite mondiale de la fauconnerie se donne rendez-vous à Riyad

L’édition 2025 de la vente aux enchères internationale des éleveurs de faucons, organisée par le Saudi Falcons Club et se tenant jusqu’au 25 août dans les installations de Malham, au nord de Riyad, confirme son statut de marché mondial de référence dans le secteur.

Cet événement attire des éleveurs professionnels du monde entier et favorise la création de partenariats stratégiques entre investisseurs et passionnés de fauconnerie. La participation massive d’exploitations internationales de premier plan, aux côtés des fermes saoudiennes, renforce le rôle central de l’Arabie saoudite dans le domaine et témoigne de ses investissements continus pour développer l’industrie de l’élevage de faucons.

Jiri Vesely, éleveur tchèque à la tête de la ferme Ayl, a décrit cette rencontre comme un rendez-vous incontournable pour les fauconniers du monde entier. Selon lui, la vente aux enchères facilite à la fois les transactions directes et la création d’alliances stratégiques, stimulant ainsi la croissance de l’ensemble du secteur.

De son côté, Khalid Al-Qahtani, fauconnier et éleveur saoudien, a expliqué que le calendrier de l’événement est particulièrement stratégique puisqu’il coïncide avec le début de la saison d’entraînement des faucons, réunissant investisseurs et professionnels dans un cadre optimal.

Cette édition se distingue également par une participation accrue de détaillants spécialisés du Golfe et de fermes internationales, tandis que les producteurs saoudiens présentent des faucons de haute qualité, créant des conditions idéales pour des partenariats intersectoriels et de nouvelles opportunités d’investissement.

Philippe Hertel, propriétaire de Phil Farm en France, a souligné que la vente offre un accès à une large sélection de faucons provenant de plusieurs continents, générant à la fois des opportunités commerciales et d’investissement, tout en favorisant un précieux échange d’expertise entre éleveurs de différentes régions.

L’événement attire toujours un public nombreux, avec des expositions de faucons dans des pavillons dédiés aux fermes participantes et des ventes aux enchères dynamiques qui réunissent acheteurs nationaux et internationaux. Grâce à une couverture télévisée et une diffusion en direct sur les réseaux sociaux, l’Arabie saoudite rend ce marché traditionnellement exclusif accessible à la communauté mondiale de la fauconnerie.

S.L.