Madonna implore le pape de se rendre à Gaza pour sauver les enfants

La célèbre chanteuse américaine Madonna a interpellé le pape Léon XIV, l’exhortant à se rendre dans la bande de Gaza afin de « mettre fin à la souffrance » des enfants palestiniens.

Dans un message publié lundi sur Instagram, à l’occasion de l’anniversaire de son fils Rocco, elle l’a appelé à « ouvrir les portes de l’humanité » et à agir avant qu’il ne soit trop tard.

« En tant que mère, je ne supporte pas de voir leur souffrance. Les enfants du monde appartiennent à tous. Vous êtes le seul qui puisse entrer », a-t-elle écrit, ajoutant que la politique ne change rien et que seule la conscience peut le faire.

Madonna affirme ne pointer personne du doigt et appelle aussi à la libération des otages, soulignant que « tout le monde souffre ». Elle a enfin invité ses abonnés à soutenir financièrement des associations œuvrant pour les enfants de Gaza, en partageant des liens de dons.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une offensive sur Gaza, causant destructions massives, morts et famine.