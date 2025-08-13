Incendies en Espagne : un deuxième décès dans le nord-ouest, des milliers d’évacués

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne lutte en pleine vague de chaleur contre plusieurs incendies qui ont fait un deuxième décès mardi dans la région de León et forcé des milliers de personnes à évacuer.

« Mes plus sincères condoléances à la famille et à l’entourage du défunt qui participait au dispositif de lutte contre les incendies à León, dans la zone de Nogarejas », écrit le président régional de la Castille-et-Léon, Nicanor Sen Vélez.

Les secours ont confirmé ce décès, indiquant avoir été prévenus à 19h17 que trois personnes avec des brûlures se trouvaient dans une « zone de végétation » près de Quintana et Congosto. « L’une d’elles, un homme de 35 ans, est décédée, et les deux autres ont été emmenées en ambulance à l’hôpital de León », ont-ils précisé.

Le Premier ministre Pedro Sánchez a réagi sur le réseau social X, déplorant le décès d’un volontaire qui participait aux opérations d’extinction du feu à León, avant de souhaiter « beaucoup de courage et un prompt rétablissement aux personnes blessées dans ce même incendie ».

L’incendie de Molezuelas de la Carballeda, et plus largement la Castille-et-León, préoccupent beaucoup les secours : la région enregistre de nombreux incendies ces derniers jours, notamment un, spectaculaire, à Las Médulas, d’anciennes mines d’or romaines classées au patrimoine de l’humanité.

Mardi matin, les autorités madrilènes ont annoncé la mort d’un homme, des suites de ses graves brûlures sur tout le corps, dans un feu de forêt à Tres Cantos », localité à 25 km du centre de Madrid.

Cette série d’incendies coïncide avec la vague de chaleur qui est entrée mardi dans son dixième jour avec toutes les régions en alerte. Les températures maximales sont de 40°C et les températures nocturnes ne descendent pas en dessous de 25°C.