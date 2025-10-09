L’Espagne craint une nouvelle panne électrique géante

A la Une

Le réseau électrique espagnol a connu d’importantes fluctuations de tension au cours des deux dernières semaines, a indiqué l’Autorité de la concurrence (CNMC).

Ces variations font ressurgir la crainte d’un scénario similaire à la panne massive du 28 avril, la plus grave enregistrée en Europe depuis vingt ans.

Cet incident avait paralysé les transports, interrompu les communications téléphoniques et internet, et plongé dans le noir plusieurs régions d’Espagne continentale ainsi que du Portugal.

Selon un rapport d’experts européens publié la semaine dernière, des « surtensions en cascade » sont à l’origine de la panne. Ces conclusions confirment celles d’un rapport gouvernemental espagnol rendu en juin, qui évoquait également une série de surtensions ayant provoqué la défaillance du réseau.

Une surtension survient lorsqu’un courant de tension excessive traverse le réseau, surchargeant les équipements électriques. Elle peut résulter d’une alimentation excessive, d’un impact de foudre ou d’une défaillance des dispositifs de protection.

L’enquête espagnole a par ailleurs montré que d’importantes fluctuations avaient été observées dans les heures précédant la panne d’avril, entraînant une succession de coupures.

Dans un document publié mercredi, la CNMC précise que le gestionnaire du réseau, Red Eléctrica de España (REE), a signalé de « soudaines variations de tension » enregistrées ces derniers jours.

La panne d’avril avait relancé le débat sur la forte dépendance de l’Espagne aux énergies renouvelables et sur la fermeture progressive de ses centrales nucléaires.

