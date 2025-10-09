Suspension des exportations espagnoles de bovins: les Marocains s’inquiètent

Après la décision des autorités espagnoles de suspendre l’exportation de bovins vivants vers le Royaume, de nombreux Marocains ont exprimé leurs inquiétudes face à une éventuelle hausse des prix de la viande rouge sur le marché national.

Cette mesure de suspension, motivée par la détection d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins en Espagne, a en effet ravivé les craintes d’une flambée des prix de la viande.

Cependant, une source au sein de Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a tenu à rassurer. Cette décision concerne uniquement l’importation de bovins vivants et non celle de la viande rouge. Par conséquent, elle ne devrait pas avoir d’impact sur les prix pratiqués au Maroc.

Pour rappel, les autorités espagnoles ont décidé de suspendre temporairement l’exportation de bovins vivants vers le Maroc après l’apparition d’un foyer de cette maladie contagieuse sur leur territoire.

La même source précise qu’il s’agit d’une mesure préventive visant à éviter tout risque de propagation. Le Maroc reste, à ce jour, indemne de cette maladie. Depuis juin 2025, 68 foyers ont été signalés en Italie et 79 en France.

La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie virale qui touche uniquement les bovins. Elle n’est pas transmissible à l’homme et se manifeste par l’apparition de nodules et de lésions cutanées chez les animaux infectés.

