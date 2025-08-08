Gaza: L’ONU réitère son appel à un cessez-le-feu permanent

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réitéré vendredi son appel “urgent” à un cessez-le-feu permanent à Gaza et à la libération “immédiate et inconditionnelle” de tous les otages.

Dans une déclaration lue par la porte-parole adjointe de l’ONU, Stéphanie Tremblay, lors d’un briefing à New York, M. Guterres a également renouvelé son appel à un accès humanitaire sans entrave à Gaza.

Il a, par ailleurs, souligné qu' »il n’y aura pas de règlement durable à ce conflit sans la réalisation d’une solution viable à deux États”, ajoutant que « Gaza est et doit rester partie intégrante d’un État palestinien ».