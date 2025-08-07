Espagne: l’incendie de Tarifa stabilisé

Par LeSiteinfo avec MAP

L’incendie qui s’est déclaré mardi dans une zone boisée de la station balnéaire de Tarifa, à l’extrême sud de l’Espagne, obligeant l’évacuation de milliers de touristes, est désormais stabilisé, ont annoncé mercredi les autorités locales.

« Le feu est stabilisé », s’est félicité sur le réseau social X Antonio Sanz, responsable de la sécurité au sein du gouvernement andalou, assurant que le retour de l’ensemble des personnes évacuées est autorisé.

Déclenché mardi après-midi, l’incendie n’a fait aucune victime, mais a nécessité l’évacuation de 1.550 personnes issues de campings, hôtels, logements touristiques, ainsi que de milliers de véhicules, principalement ceux de baigneurs venus profiter des plages très fréquentées de la région.

Selon la télévision publique TVE, le feu aurait pris dans un camping-car stationné dans un camping du mont La Peña, à proximité d’une plage. Il s’est propagé rapidement sous l’effet de vents violents, fréquents dans cette partie de l’Andalousie et du détroit de Gibraltar, particulièrement prisée des amateurs de sports nautiques.

L’incendie n’a pas touché le centre-ville de Tarifa, une commune de 19.000 habitants située dans la province de Cadix, dont la population double durant la saison estivale. Le vent soufflait en direction opposée au centre urbain, éloignant ainsi les flammes.

L’Espagne est actuellement confrontée à une intense vague de chaleur, avec des températures avoisinant les 40 °C dans de nombreuses régions.

Le service de protection civile a de nouveau averti que le risque d’incendies de forêt reste « très élevé à extrême » sur une large partie du territoire.

S.L.