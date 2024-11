15 ans de Mazagan Beach & Golf Resort : une référence de l’hôtellerie marocaine en constante évolution

Mazagan Beach & Golf Resort a fêté ses 15 ans d’activité, marquant ainsi un jalon majeur dans son histoire depuis son ouverture le 31 octobre 2009. L’établissement, devenu une référence dans l’hôtellerie de luxe, a su évoluer pour répondre aux attentes d’une clientèle diversifiée, marocaine et internationale, en quête d’expériences uniques et raffinées.

Ces dernières années, le Resort a investi dans d’importantes rénovations et introduit de nouveaux concepts de restauration, enrichissant ainsi son offre gastronomique. Mazagan s’est également illustré par l’introduction de nouvelles activités sportives et de loisirs, élargissant son éventail de divertissements pour toutes les générations. Ces efforts d’innovation et de renouvellement constant ont valu au Resort plusieurs distinctions de renommée mondiale, notamment les prix des World Travel Awards, Haute Grandeur Global Excellence Awards, et World Luxury Awards. Mazagan se distingue aussi dans le domaine du développement durable, ayant reçu pour la quatrième année consécutive la certification EarthCheck.

Au-delà de son rôle dans l’industrie du tourisme, Mazagan Beach & Golf Resort s’affirme comme un acteur socio-économique dans la région. En collaborant avec des événements culturels de premier plan tels que le Salon du Cheval, le Moussem Moulay Abdellah, et les festivals Malhounyat et Andaloussyat, Mazagan contribue activement à la promotion et à la préservation du patrimoine culturel immatériel du Maroc.

Avec près de 3 millions de visiteurs accueillis depuis son ouverture, le Resort poursuit son engagement vers l’avenir avec des programmes de formation continue au sein de son Académie, visant à former les talents de demain pour relever les défis de l’hôtellerie et du tourisme.

« Ces quinze années de succès sont le résultat de la passion et de l’engagement de nos collaborateurs, qui visent constamment l’excellence dans la satisfaction de nos clients. Nous continuons sur cette lancée, en proposant des expériences toujours plus enrichissantes », a déclaré Jacques Claudel, Directeur Général de Mazagan Beach & Golf Resort.