À Tétouan, Mohamed Chaouki défend le bilan du gouvernement Akhannouch

Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a affirmé que le bilan du gouvernement d’Aziz Akhannouch durant le mandat qui s’achève ne devait pas être présenté à travers des slogans, mais à partir de chiffres et de données portant sur les différents secteurs.

S’exprimant devant les militants du parti à Tétouan, il a présenté plusieurs indicateurs qui, selon lui, témoignent des réalisations accomplies au cours des cinq dernières années.

Lors de ce meeting organisé ce dimanche à Tétouan, Mohamed Chaouki a rappelé qu’il y a cinq ans, le RNI s’était présenté devant les Marocains pour solliciter leur confiance, avant de revenir aujourd’hui pour présenter le bilan de l’action gouvernementale.

« Le bilan d’Aziz Akhannouch, je ne vais pas l’expliquer à travers des slogans. Je vais en parler avec des chiffres que vous ressentez dans votre quotidien », a-t-il déclaré.

Dans le secteur de l’éducation, le président du RNI a indiqué que le gouvernement avait fait de l’enseignement une priorité. Il a notamment souligné que les écoles pionnières sont en voie de généralisation dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, parallèlement au recrutement de plus d’un millier d’enseignants dans la région.

Concernant l’emploi, Mohamed Chaouki a affirmé que le gouvernement avait également fait de ce dossier l’une de ses priorités, faisant état de la création de plus de 2.000 entreprises dans la région.

S’agissant de la protection sociale et de la couverture médicale, il a indiqué que le nombre de bénéficiaires de l’assurance maladie était passé, selon les chiffres qu’il a avancés, de 9 millions à plus de 32 millions de Marocains, dont 10 millions bénéficieraient de cette couverture sans aucune contribution financière.

Dans le domaine de la santé, Mohamed Chaouki a affirmé que le mandat gouvernemental avait permis, à l’échelle nationale, la mise en service de 36 nouveaux établissements hospitaliers de grande et moyenne taille. Il a également fait état de 50 autres établissements de même catégorie actuellement en cours de réalisation, ainsi que de la réhabilitation de plus de 1.400 dispensaires et centres de santé de proximité.

Le président du RNI s’est également arrêté sur les programmes d’aide, indiquant que quatre millions de Marocains bénéficient chaque mois de l’aide sociale directe. Il a également cité différentes mesures de soutien destinées, selon lui, aux éleveurs, au secteur du transport et au secteur touristique.

« Le gouvernement a fait beaucoup, mais nous n’avons pas tout fait », a reconnu Mohamed Chaouki, estimant que le chemin restait encore long. Il a toutefois insisté sur le fait que le gouvernement avait engagé ce processus et l’avait poursuivi « avec sérieux et de manière raisonnable ».

Revenant sur les déplacements effectués par le parti sur le terrain au cours de la période précédente et durant la campagne électorale, Mohamed Chaouki a évoqué plusieurs situations qu’il affirme avoir rencontrées au contact des citoyens.

Il a notamment cité le cas d’une mère à Guercif qui, selon lui, se lève à cinq heures du matin pour préparer des msemen afin de permettre à son fils de poursuivre ses études. Il a également évoqué des jeunes à Youssoufia, titulaires de diplômes et à la recherche d’opportunités professionnelles, ainsi qu’un retraité à Tan-Tan qui lui aurait confié que son souhait était de voir son fils trouver un emploi afin qu’il ne soit pas contraint d’émigrer à l’étranger.

Selon Mohamed Chaouki, ces rencontres sur le terrain ont permis au parti d’écouter les citoyens et de prendre connaissance directement de leurs conditions de vie et de leurs préoccupations.

Il a, dans ce contexte, critiqué ceux qui, selon lui, n’ont découvert le « Maroc profond » que récemment, citant notamment Azrou, Midelt, Assa et Es-Semara.

Le président du RNI a assuré que son parti poursuivrait son action au service des citoyens, affirmant que son programme électoral, intitulé « Dignité et opportunités pour tous », repose, selon lui, sur un projet « réalisable » et « réaliste ».

Il a expliqué que la « dignité » évoquée dans ce programme concernait notamment les retraités, les mères et les salariés. Il a également évoqué l’engagement de son parti à porter le salaire minimum à 5.000 dirhams.

Le programme prévoit également, selon ses déclarations, de garantir des services de santé et d’éducation de qualité dans les différentes régions du Royaume, sans disparités territoriales.

Mohamed Chaouki a ajouté que le programme comprenait également des mesures en faveur de l’emploi des jeunes, du développement ainsi que de la mise à niveau économique et sociale. Il a assuré que son parti avait présenté un programme visant à poursuivre la dynamique engagée durant le précédent mandat gouvernemental.

Évoquant enfin l’ambiance de la campagne électorale, le président du RNI a affirmé ne pas ressentir de fatigue malgré l’intensité de celle-ci. Il a attribué cette énergie, d’une part, au fait d’avoir « bien dormi » après avoir bénéficié d’une heure de sommeil supplémentaire et, d’autre part, à l’espoir qu’il dit voir dans les yeux des citoyens, des jeunes et des mères.

Cet espoir et cette confiance sont, selon lui, ce qui pousse les membres du parti à travailler « jour et nuit ». Mohamed Chaouki a enfin appelé les sympathisants du RNI à renouveler leur confiance au parti et à voter pour ses candidats, déclarant : « Comme nous ne vous avons pas déçus en 2021, nous ne vous décevrons pas en 2026. »