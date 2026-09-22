Météo Maroc: temps chaud et risque d’orages ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 23 septembre 2026 :

– Temps chaud sur les provinces sud et l’intérieur du Souss, et assez chaud sur le Sud-est et les plaines intérieures.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.

– Ondées avec risque d’orages, par endroits, sur les provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées sur le Tangérois et les provinces Sud.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 28/32°C sur le Sud des provinces sahariennes, de 24/27°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 15/22°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur l’Oriental, les plaines intérieures nord et les côtes sud, et en légère baisse partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit ainsi que peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.