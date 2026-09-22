Maroc : le prix de l’oignon pourrait doubler dans les prochaines semaines

Plusieurs professionnels du marché de gros des fruits et légumes s’attendent à une flambée des prix de l’oignon au cours des prochains mois, en raison de son exportation vers les marchés africains.

À ce sujet, Mohamed Alaoui, trésorier de l’Association marocaine des employés et professionnels des marchés de gros, a indiqué que les prix de l’oignon pourraient doubler dans les prochaines semaines sous l’effet des exportations vers l’Afrique.

Dans une déclaration à Le Site info, il a précisé que le kilogramme se vend actuellement à 5 dirhams dans les marchés de gros et atteint 8 dirhams chez les détaillants. Selon lui, en cette période de l’année, son prix de gros ne devrait normalement pas dépasser un dirham le kilogramme.

Mohamed Alaoui estime que les exportations réalisées dès le début de la saison ont contribué à cette hausse, avertissant que l’oignon pourrait même se raréfier sur les marchés locaux au cours des prochains mois.

Il a enfin appelé les responsables du secteur à intervenir rapidement afin de contenir la situation et d’éviter d’éventuelles perturbations sur le marché.

H.M