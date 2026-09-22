Alerte orange: temps chaud, averses et grêle dans des villes du Maroc

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Par LeSiteinfo avec MAP

Un temps chaud, des averses orageuses fortes avec risque de grêle et des rafales de vent sous orages sont attendues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, un temps chaud avec des températures oscillant entre 38° et 42°C concernera, mardi et mercredi, les provinces de Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taroudant, Tarfaya et Tan-Tan, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, de fortes averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages (20 à 25 mm) sont prévues, mardi de 14H00 à 23H00, dans les provinces de Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab.