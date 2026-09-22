Élections législatives: comment localiser son bureau de vote ?

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Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de l’élection des membres de la Chambre des représentants, prévue mercredi 23 septembre, et en vue de faciliter la participation audit scrutin, le ministre de l’Intérieur rappelle à l’ensemble des électrices et des électeurs les moyens techniques mis à leur disposition pour localiser les bureaux de vote qui leur sont attribués.

Les électrices et les électeurs peuvent ainsi trouver leur bureau de vote en envoyant un SMS gratuit au 2727 contenant le numéro de la Carte d’identité nationale, afin de recevoir leur numéro d’ordre sur la liste électorale, le nom de la commune ou de la circonscription où il sont inscrits, ainsi que le numéro et l’adresse du bureau de vote, précise le ministre dans un communiqué.

Ils peuvent également accéder au site internet dédié aux listes électorales générales « www.listeselectorales.ma » et saisir le numéro de la Carte d’identité nationale et la date de naissance pour obtenir leur numéro d’ordre figurant sur la liste électorale, le nom de la commune ou de la circonscription où il sont inscrits, ainsi que le numéro et l’adresse du bureau de vote.

Ils ont la possibilité, par ailleurs, de télécharger l’application mobile « MonBV » et d’y renseigner le numéro de la Carte d’identité nationale et de la date de naissance, pour obtenir, outre le numéro d’ordre sur la liste électorale, la commune ou l’arrondissement où ils sont inscrits et le numéro et l’adresse de leur bureau de vote, la localisation géographique de ce dernier et l’itinéraire pour s’y rendre, conclut le communiqué.