Tanger : Ce que l’on sait après l’incendie majeur sur l’usine Purflux

Dix jours après l’incendie qui a frappé son usine de Tanger le 11 septembre dernier, la situation se stabilise pour le fabricant d’équipements automobiles Purflux Group. Le sinistre, dont l’origine exacte reste à déterminer par les enquêtes techniques et assurantielles en cours, n’a fait aucun blessé parmi les 370 salariés et intérimaires présent sur le site.

Sur le plan industriel, l’équipementier indique avoir mis en place un plan de continuité afin d’éviter la rupture d’approvisionnement pour ses clients de première monte et du marché de l’après-vente. Selon le groupe, la totalité des volumes de production habituellement assurés par l’usine marocaine doit être redéployée vers d’autres sites du réseau international d’ici ce lundi 21 septembre. Pour l’activité pièces de rechange, la logistique s’appuie temporairement sur les stocks de sa plateforme française située à Laronxe.

Concernant le personnel local, la direction assure le maintien des emplois et des rémunérations, accompagnés d’un soutien psychologique.

L’accès au site ayant été autorisé le 15 septembre, des équipes spécialisées procèdent actuellement au diagnostic des installations pour déterminer les équipements réparables ou transférables. Parallèlement, le groupe étudie déjà la création d’un nouveau site industriel dans la région de Tanger, visant une capacité supérieure à celle de l’usine touchée.

S.L.