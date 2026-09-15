Opération Marhaba 2026: les derniers MRE quittent le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

L’opération Marhaba 2026 a pris fin, mardi au port Tanger Med, avec le départ des derniers voyageurs au terme d’une campagne marquée par la mobilisation des différents intervenants pour assurer des conditions optimales d’accueil, d’orientation et d’embarquement des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Tout au long de l’opération, des dispositifs d’orientation ont été mis en place au niveau des différents espaces du port afin d’accompagner les voyageurs dans les différentes étapes de leur parcours, depuis leur arrivée jusqu’à l’embarquement.

Une attention particulière a également été accordée à l’assistance sanitaire, avec la mise à disposition de services de soins et de prise en charge médicale pour répondre aux besoins des voyageurs lorsque nécessaire.

Au terme de cette opération, les derniers passagers ont progressivement rejoint les navires à destination de l’Europe dans de bonnes conditions, le rythme des départs enregistrés lors de cette journée de clôture étant inférieur à celui observé au mois d’août, période durant laquelle le trafic avait atteint son pic.

Dans des déclarations à la presse, plusieurs voyageurs ont exprimé leur satisfaction quant à leur séjour au Maroc et aux conditions de leur départ.

« Nous avons passé de très belles semaines au Maroc, entourés de notre famille et de nos proches, » a témoigné un voyageur, ajoutant que « nous repartons avec de très beaux souvenirs et nous attendons déjà avec impatience notre prochaine visite au pays ».

Une autre voyageuse a souligné que son séjour au Maroc s’était déroulé « dans d’excellentes conditions », faisant savoir que « le processus d’embarquement s’est également bien passé, avec des indications claires et un accompagnement qui nous ont permis de rejoindre le bateau sereinement ».

Ainsi, la clôture de l’opération Marhaba 2026, lancée le 10 juin sous la Présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, intervient après plusieurs semaines de mobilisation visant à accompagner les MRE durant leurs déplacements et à leur assurer des conditions d’accueil et de transit adaptées.