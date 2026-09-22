ONCF: une panne à la gare Casa Voyageurs provoque des retards

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Une panne technique survenue au niveau du centre de signalisation chargé du contrôle local de la gare de Casablanca Voyageurs, lundi 21 septembre 2026 vers 17 heures, a provoqué des perturbations dans la circulation des trains.

Dans un communiqué consulté par le Site Info, l’Office national des chemins de fer (ONCF) explique qu’en raison du rôle central joué par la gare de Casablanca Voyageurs dans la gestion et la régulation du trafic ferroviaire, les conséquences de cette panne se sont étendues à plusieurs axes du réseau, entraînant des perturbations et des retards dans la circulation des trains.

L’Office indique avoir immédiatement mobilisé ses équipes techniques et opérationnelles, ainsi que l’ensemble des moyens et dispositifs nécessaires, afin de rétablir progressivement le trafic et de limiter autant que possible l’impact de ces perturbations sur les déplacements des voyageurs.

La situation fait également l’objet d’un suivi continu, avec une surveillance étroite de l’évolution du trafic jusqu’à son retour progressif à la normale, précise l’ONCF.