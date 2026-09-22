Rachid El Allali obtient la «Golden Visa» des Émirats arabes unis

L’animateur marocain Rachid El Allali a annoncé avoir obtenu la résidence dorée des Émirats arabes unis, à travers une publication partagée sur son compte officiel Instagram.

Rachid El Allali s’est adressé à ses abonnés pour leur annoncer l’obtention de cette résidence, déclarant : « J’ai eu l’honneur d’obtenir la résidence dorée des Émirats arabes unis. Je tiens à adresser mes sincères remerciements et ma gratitude au gouvernement de Dubaï et aux Émirats arabes unis, ainsi qu’à Son Excellence Mona Ghanem Al Marri pour son soutien et ses encouragements constants envers les professionnels des médias et les créateurs. »

Sur le plan professionnel, Rachid El Allali poursuit la présentation de la dixième saison de son émission de divertissement « Rachid Show », en parallèle de l’animation du programme de concours musical populaire « Najm Chaabi ».

Pour rappel, le visa doré permet à certaines catégories d’étrangers résidant aux Émirats arabes unis, ou souhaitant s’y installer, de bénéficier d’une résidence de longue durée. Il leur permet de vivre, travailler, investir et étudier dans le pays sans avoir besoin d’un garant ou d’un hôte, tout en bénéficiant de plusieurs avantages exclusifs.

Les catégories éligibles comprennent notamment les investisseurs, les entrepreneurs, les talents exceptionnels, les scientifiques et spécialistes, les étudiants et jeunes diplômés les plus brillants, les pionniers de l’action humanitaire ainsi que les professionnels de première ligne.

Les titulaires de cette résidence peuvent également séjourner en dehors des Émirats arabes unis pendant une période supérieure à six mois, sans perdre leur statut de résident, et n’ont pas besoin de garant local. Ils peuvent en outre obtenir des titres de séjour pour les membres de leur famille, notamment leur conjoint et leurs enfants.

Le dispositif prévoit également la possibilité de recruter un nombre non limité de travailleurs domestiques et permet aux membres de la famille de rester aux Émirats pendant toute la durée de validité de leur résidence, y compris en cas de décès du titulaire principal de la résidence dorée.