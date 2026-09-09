Classement du Financial Times: Rabat Business School se hisse à la 10e place mondiale

Rabat Business School (RBS), relevant de l’Université internationale de Rabat (UIR), a atteint la 10e place mondiale dans l’édition 2026 du classement des meilleurs Masters en Management, publiée lundi 7 septembre par le Financial Times.

Cette performance marque une nouvelle étape dans l’ascension de l’établissement marocain. RBS occupait la 54e position en 2023, avant de se hisser au 32e rang en 2024, puis à la 20e place en 2025. Elle gagne ainsi dix places en un an et 44 positions en quatre ans.

Le classement porte précisément sur son Master in International Business. Cette progression s’explique notamment par les résultats obtenus en matière d’évolution professionnelle, de progression salariale et d’accompagnement des diplômés dans leur insertion sur le marché du travail.

Le classement du Financial Times évalue les programmes à partir de 19 indicateurs, issus d’enquêtes réalisées auprès des établissements et de leurs diplômés. Le salaire perçu trois ans après l’obtention du diplôme représente 15% de la note finale, tandis que la progression salariale compte pour 9%. L’insertion professionnelle, l’ouverture internationale, la diversité et les engagements environnementaux figurent également parmi les critères étudiés.

Avec cette 10e place mondiale, Rabat Business School confirme son positionnement parmi les grandes écoles internationales de management et renforce la présence du Maroc dans les classements académiques mondiaux.

Le top 10 du Financial Times en 2026

Le classement 2026 des Masters en Management est dominé par l’Université suisse de Saint-Gall, devant la Nova School of Business and Economics du Portugal et l’Antai College of Economics and Management de l’Université Shanghai Jiao Tong. Rabat Business School ferme le top 10 et devient le premier établissement marocain à y figurer cette année.

Voici le top 10 mondial :

Université de Saint-Gall — Suisse

Nova School of Business and Economics — Portugal

Shanghai Jiao Tong University – Antai — Chine

Insead — France

HEC Paris — France

ESCP Business School — France

Vlerick Business School — Belgique

IESE Business School — Espagne

Stockholm School of Economics — Suède

Rabat Business School – Université internationale de Rabat — Maroc

L’ESCP et la Vlerick Business School occupent conjointement la sixième place, ce qui explique l’absence d’une septième position. Rabat Business School gagne dix places par rapport à 2025 et devient la seule institution africaine présente dans ce top 10.