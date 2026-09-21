Maroc: les avocats suspendent leur grève à partir du 7 octobre

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L’Association des barreaux du Maroc a décidé de suspendre la grève de la profession à partir du 7 octobre 2026, tout en réaffirmant son rejet des dispositions qu’elle considère comme portant atteinte à l’indépendance, aux garanties et à l’autonomie de la profession.

Dans un communiqué consulté par le Site Info, l’Association explique que cette décision intervient « en concrétisation de la position des avocates et des avocats du Maroc, qui refusent de reprendre l’exercice de leur profession dans le contexte d’un gouvernement ayant renié ses engagements et porté une atteinte profonde au statut de la profession en tant que mission à la fois humaine et liée à la défense des droits ».

L’Association précise que la suspension de la grève vise à permettre aux nouvelles institutions constitutionnelles d’assumer leur responsabilité dans la correction des dysfonctionnements ayant entaché le processus législatif relatif à la loi régissant la profession d’avocat, de manière à préserver son indépendance, son autonomie de gestion, ses garanties et ses acquis.

Elle ajoute que cette suspension temporaire constitue également une occasion pour les avocates et les avocats de se mobiliser et de se préparer à ce que pourrait exiger la prochaine étape, notamment une nouvelle phase de mobilisation qui pourrait s’inscrire dans la durée, pour défendre leur cause principale : la profession d’avocat et la préservation de son statut constitutionnel en tant que levier essentiel de la justice et de l’État de droit.