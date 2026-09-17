Météo Maroc: les prévisions du vendredi 18 septembre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 18 septembre 2026.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques nord, la vallée de Moulouya, la rive Méditerranéenne et les côtes sud la matinée et la nuit.

– Ondées ou averses orageuses sur le Haut Atlas, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le Sud-Est et l’extrême sud et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température en légère hausse sur le Tangérois, les plaines atlantiques nord et centre et le Sud-Est.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.