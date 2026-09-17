Festival L’Boulevard: le tramway de Casablanca prolonge ses horaires

La société de tramway de Casablanca a décidé, ce jeudi matin, de prolonger les horaires de circulation de ses rames à l’occasion de l’organisation du festival « L’Boulevard ».

Dans une publication sur sa page officielle Facebook, la société a indiqué que les horaires de l’ensemble des lignes de tramway seraient prolongés afin de permettre aux jeunes de profiter des différents concerts programmés dans le cadre du festival.

Casablanca s’apprête ainsi à accueillir, à partir de ce jeudi 17 septembre, la 24e édition du festival « L’Boulevard ». L’événement revient avec une programmation musicale éclectique qui s’étalera sur quatre jours et réunira plusieurs figures de la scène musicale marocaine, ainsi que des artistes et groupes internationaux, sans oublier de jeunes talents.