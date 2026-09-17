Banque Populaire lance «la Populaire Numberless», sa première carte bancaire sans numéro

La Banque Populaire franchit un nouveau cap dans l’innovation bancaire au Maroc avec le lancement de « LA POPULAIRE NUMBERLESS », présentée comme la première carte bancaire marocaine sans numéro.

Cette nouvelle carte ouvre une nouvelle ère dans l’expérience de paiement, en repensant les standards de sécurité et de simplicité. Elle s’inscrit dans la continuité de « LA VIRTUELLE » et de « L’INSTANT », deux précédentes innovations monétiques lancées par le Groupe en 2026.

Avec « LA POPULAIRE NUMBERLESS », la Banque Populaire poursuit ainsi sa démarche d’innovation au service de ses clients et confirme sa volonté d’accompagner l’évolution des usages bancaires au Maroc.

Une sécurité renforcée

L’absence de numéro de carte et de cryptogramme sur « LA POPULAIRE NUMBERLESS » permet de réduire considérablement les risques de fraude en cas de perte, de vol ou de photographie du support.

Les données sensibles de la carte restent accessibles exclusivement via l’application bancaire sécurisée Pocket Bank. Une approche qui vise à renforcer la protection des clients tout en simplifiant leur expérience de paiement.

Ce lancement illustre également la volonté de la Banque Populaire d’anticiper les nouveaux usages et de proposer des solutions de paiement à la pointe de la technologie, en phase avec les standards internationaux les plus avancés dans le domaine de la monétique.

Une troisième innovation monétique majeure en 2026

« LA POPULAIRE NUMBERLESS » constitue une nouvelle étape dans la stratégie d’innovation monétique du Groupe. Elle intervient après deux réalisations majeures lancées en 2026.

La première, « LA VIRTUELLE », est une carte virtuelle multi-usage et la première carte au Maroc permettant le paiement sans contact en magasin directement via Apple Pay et Google Pay.

La seconde, « L’INSTANT », est une carte éphémère à usage unique, accessible depuis l’application Pocket Bank.

Avec ce troisième lancement, la Banque Populaire entend ainsi poursuivre le développement de solutions de paiement innovantes, avec désormais une offre dédiée au segment de la carte sans numéro.

« Avec LA POPULAIRE NUMBERLESS, nous nous inscrivons dans notre engagement à offrir à nos clients des moyens de paiement toujours plus sûrs et adaptés à leurs usages quotidiens. Cette troisième innovation pionnière en 2026 illustre notre capacité à anticiper les évolutions technologiques du secteur monétique et à les mettre concrètement au service de la sécurité de nos clients », déclare Idriss Bensmail, directeur général de la BCP en charge de la Banque de détail.