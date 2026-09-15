Après son départ d’Auto Hall, Ennaciri quitte la tête de l’AIVAM

Depuis le 31 août, l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) n’a plus de président. Le départ d’Abdelouahab Ennaciri d’Auto Hall, où il occupait les fonctions de directeur général de Scama – distributeur de Ford et Ford Trucksau Maroc – et de directeur général délégué du groupe, entraîne de fait la fin de son mandat à la tête de l’association.

Président de l’AIVAM depuis plus d’une année, Ennaciri devait poursuivre son mandat pendant encore deux ans. Mais les statuts de l’AIVAM prévoient que le président en exercice soit dirigeant d’une société membre. En faisant valoir ses droits à la retraite et en quittant ses fonctions opérationnelles au sein d’Auto Hall, il ne remplit plus cette condition statutaire. Cette vacance intervient après une année dense pour l’association.

Sous la présidence d’Ennaciri, l’AIVAM a accompagné l’organisation de l’«Auto Expo» dédiée aux véhicules hybrides et électriques, tout en évoluant dans un marché porté par le record historique des ventes enregistré en 2025. Une période courte, mais particulièrement importante, alors que le secteur automobile marocain poursuit sa recomposition entre électrification, offensive des marques chinoises, évolution des usages et attentes réglementaires. La situation ne devrait toutefois pas créer de difficulté institutionnelle majeure.

Les statuts de l’association prévoient en effet les mécanismes nécessaires pour assurer la continuité de la gouvernance. En attendant la suite, l’intérim devrait revenir à l’un des deux vice-présidents.