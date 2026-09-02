Élections : nouvelles mesures en faveur des jeunes, des MRE et des personnes en situation de handicap

Par LeSiteinfo avec MAP

Les nouvelles dispositions du système électoral relatives à la représentativité des jeunes, des personnes en situation de handicap et des Marocains résidant à l’étranger (MRE) à la Chambre des représentants traduisent une véritable volonté de renforcer la présence de ces catégories sociales au sein de l’institution législative et de favoriser leur implication effective dans la vie politique nationale.

A cet effet, le dispositif électoral intègre un mécanisme de soutien financier destiné à encourager la représentativité des jeunes, femmes et hommes âgés de moins de 35 ans, des citoyennes et citoyens marocains résidant à l’étranger ainsi que des personnes en situation de handicap.

Cette nouvelle orientation repose notamment sur le renforcement des incitations financières accordées aux partis politiques dans le cadre du soutien public annuel, afin de les encourager à promouvoir davantage les candidatures de jeunes âgés de 35 ans au plus et des MRE lors des échéances électorales.

Le dispositif prévoit aussi une revalorisation du soutien financier octroyé pour chaque siège remporté dans les circonscriptions électorales locales par un jeune ou un MRE. Désormais, cette aide est portée à six fois le montant accordé pour les autres candidatures, contre cinq fois auparavant.

Dans le même esprit, le mécanisme d’incitation financière est élargi aux personnes en situation de handicap des deux sexes, dans l’objectif de favoriser la représentativité de cette catégorie au sein de l’institution législative.

Afin de consolider la présence des jeunes et des femmes au Parlement, le système électoral prévoit également une nouvelle disposition ramenant de 40 à 35 ans l’âge maximal des candidats, hommes et femmes, que les formations politiques sont tenues de placer en tête de leurs listes de candidature dans les circonscriptions électorales régionales et locales pour pouvoir bénéficier du financement public.

Force est de constater que l’atteinte des objectifs assignés à ces mesures demeure largement tributaire de l’engagement effectif de l’ensemble des acteurs concernés, en particulier des partis politiques.

En effet, ces formations sont appelées à assumer un rôle central dans la promotion des candidatures issues de ces catégories, afin de permettre aux jeunes, aux MRE et aux personnes en situation de handicap d’accéder à l’institution parlementaire et de contribuer à la gestion de la chose politique.