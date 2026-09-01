Transferts MRE et tourisme: des recettes record renforcent la balance extérieure

Les transferts de fonds de la communauté marocaine établie à l’étranger (MRE) continuent de progresser à un rythme soutenu.

Selon le dernier bulletin de l’Office des changes sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, ces envois ont atteint 74,78 milliards de dirhams (MMDH) à la fin juillet 2026, affichant une hausse de 8,1 % par rapport aux 69,17 MMDH enregistrés sur la même période en 2025.

Le secteur touristique confirme également sa dynamique positive, avec un solde de la balance « Voyages » qui ressort excédentaire de 59,08 MMDH, soit une amélioration de 15,7 %. Cette progression s’explique par une dynamique d’entrée de devises plus forte (+13,4 % à 79,01 MMDH de recettes) que l’augmentation des dépenses (+7,3 % à 19,92 MMDH).

Sur le volet des flux d’investissements, la tendance demeure très favorable :

Investissements Directs Étrangers (IDE) : Le flux net s’établit à 29,47 MMDH, en bond de 58,5 %, porté par la croissance des recettes (+6,3 %) et une nette baisse des dépenses (-47 %).

Investissements Directs Marocains à l’Étranger (IDME) : Le flux net franchit un cap pour s’établir à +6,86 MMDH, contre +2,76 MMDH un an plus tôt.