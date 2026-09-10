Législatives : le PPS couvre l’ensemble des circonscriptions électorales

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a annoncé avoir présenté des candidats dans l’ensemble des circonscriptions locales et régionales en vue des élections législatives prévues le mercredi 23 septembre.

Selon le parti, les 92 circonscriptions électorales locales ont toutes été couvertes. Le PPS a également investi des femmes dans 12 circonscriptions. À l’occasion de ce scrutin, la formation politique ambitionne d’améliorer son classement après avoir terminé à la sixième place lors des élections de 2021, avec 22 sièges à la Chambre des représentants, derrière le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti authenticité et modernité (PAM), l’Istiqlal, l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Mouvement populaire (MP).

Dans le même contexte, le secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah, a indiqué que le programme électoral de son parti avait été élaboré dans un esprit progressiste et de gauche. Il a précisé que ce projet plaçait parmi ses priorités la rupture avec les orientations politiques ayant marqué l’expérience gouvernementale qui vient de s’achever.

Selon Benabdallah, le programme vise également à apporter des réponses aux principales préoccupations des citoyens, notamment sur le plan social, face à la persistance de la hausse des prix et à l’augmentation du chômage. Il entend aussi répondre aux difficultés rencontrées par plusieurs catégories de la population, dont les retraités et les jeunes.

H.M.