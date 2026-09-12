Météo Maroc: la vague de chaleur se poursuit ce dimanche

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 13 septembre 2026:

– Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur l’Ouest de la Méditerranée et près des côtes centre et sud avec formations brumeuses ou gouttes de bruines éparses.

– Ciel passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et la partie Nord-Est des provinces sahariennes avec risque d’orages et d’ondées éparses.

– Rafales de vent fortes sur la région de Tanger et assez fortes sur le Souss, le Sud-Est et le Sud avec chasse-poussières.

– Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 27/32°C sur le Gharb, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le Souss et le Nord des provinces sahariennes et de 18/22°C ailleurs.

– Température en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit ainsi que le long du littoral atlantique.

S.L.