Pourquoi les prix du poulet ont augmenté au Maroc

Les prix du poulet ont enregistré, ce samedi, une hausse importante, dépassant les 20 dirhams le kilogramme. Une situation qui a suscité la colère des consommateurs marocains.

Plusieurs citoyens ont été surpris par cette nouvelle augmentation, le prix du poulet ayant atteint 21 dirhams dans certains quartiers de Casablanca.

Sur la Toile, des Marocains ont appelé les responsables du secteur à renforcer le contrôle des prix dans les différents marchés de la capitale économique.

Plusieurs consommateurs ont également indiqué, dans des déclarations à Le Site info, que les prix du poulet connaissent régulièrement des hausses soudaines, sans que les véritables raisons de ces fluctuations ne soient clairement expliquées.

À ce sujet, Khalid Rabti, responsable de la communication au sein de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc, a expliqué à Le Site info que la hausse des prix s’explique principalement par la reprise de la demande en viande de volaille durant la saison estivale, portée notamment par la multiplication des fêtes et des mariages. Cette forte demande a permis d’écouler les stocks accumulés dans les élevages.

Selon la même source, cette reprise de la consommation a également permis au cycle de production de retrouver son rythme habituel et de rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande.

H.M