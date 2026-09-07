Santé, éducation, pouvoir d’achat… Fouzi Lekjaa dévoile les priorités du PAM à Azilal (VIDEO)

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Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a affirmé que l’éducation et la santé constituaient deux piliers fondamentaux de la société marocaine, insistant sur la nécessité de redoubler d’efforts pour améliorer ces deux secteurs.

Lekjaa s’exprimait lors d’un meeting organisé par le PAM, ce lundi à Azilal, en présence de Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du parti, de Mohamed Mehdi Bensaid, membre de la direction collégiale, d’Adil Barakat, membre du bureau politique et président du Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, ainsi que de Hicham Sabiry, membre du bureau politique et secrétaire d’État chargé de l’Emploi. Plusieurs responsables nationaux et régionaux du parti ont également pris part à cette rencontre.

Fouzi Lekjaa a rappelé que le PAM avait lancé, une semaine auparavant, le débat autour de son programme à l’horizon 2031, présentant sa vision des besoins du Maroc au cours de cette période.

Selon Lekjaa, le programme du parti s’articule autour de cinq axes, parmi lesquels figure le pouvoir d’achat des Marocains. Il a souligné que le PAM avait proposé plusieurs solutions dans ce domaine, tout en se disant disposé à collaborer avec toutes les parties partageant la même volonté d’agir dans l’intérêt du Maroc et des Marocains. Il s’est également dit ouvert à toute nouvelle idée susceptible de contribuer à l’amélioration de la situation.

Concernant le secteur de la Santé, Lekjaa a estimé que le Maroc devait consentir des efforts supplémentaires. « Aucun Marocain ne pourrait accepter qu’en 2031, au terme du prochain mandat, cinq ou six femmes continuent de décéder après s’être rendues à l’hôpital pour accoucher », a-t-il déclaré.

Le responsable politique a également abordé la question de la langue amazighe, précisant que le PAM appelait à lui accorder davantage d’attention, afin de permettre aux citoyens de communiquer en amazigh avec les services de l’administration. Il a, dans ce cadre, évoqué la mobilisation de deux milliards de dirhams ainsi que la création d’un compte spécial consacré à ce chantier.

Lekjaa a enfin souligné que les zones montagneuses nécessitaient des efforts supplémentaires pour lutter contre les disparités sociales, appelant à apporter des réponses à ces problématiques dans le cadre de la vision proposée par le parti pour le Maroc au cours des prochaines années.

H.M.