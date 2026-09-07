Elections 2026: l’Intérieur fait une nouvelle annonce

Par LeSiteinfo avec MAP

Le délai fixé pour le dépôt des déclarations de candidature aux élections des membres de la Chambre des représentants du 23 septembre, via la plateforme électronique dédiée à cet effet, prend fin le mardi 08 septembre 2026 à midi, indique un communiqué du ministre de l’Intérieur.

Dans ce communiqué, le ministre rappelle également que le délai pour présenter l’original des dossiers de candidature auprès de l’Autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature s’achève le mercredi 09 septembre à midi.

Le dépôt de ces déclarations via la plateforme électronique est une étape obligatoire pour que les mandataires de liste puissent présenter l’original du dossier de candidature auprès de l’autorité compétente.

Par ailleurs, le communiqué rappelle que la campagne électorale pour ces échéances débutera le jeudi 10 septembre, à la première heure et prendra fin mardi 22 septembre à minuit.

S.L.