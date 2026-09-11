Législatives : comment l’USFP compte décrocher les premières places ?

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) ambitionne d’améliorer son positionnement lors des prochaines élections législatives et de décrocher les premières places, a affirmé le premier secrétaire du parti, Driss Lachgar.

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Lachgar a souligné que le parti, qui occupe actuellement la quatrième place à la Chambre des représentants, « ambitionne d’améliorer son positionnement lors du prochain scrutin, remporter les premières places et faire partie de la future coalition gouvernementale voire la conduire ».

L’USFP aspire à retrouver son « rayonnement politique » lors de ces échéances, a indiqué le premier secrétaire, ajoutant que la résilience et la forte présence du parti sur le terrain, dans différents secteurs, lui permettront d’aborder ces législatives en toute sérénité. L’USFP est déterminé à couvrir l’ensemble des circonscriptions électorales aux niveaux local et régional, a-t-il dit.

Sur le plan organisationnel, M. Lachgar a relevé que la gestion du processus des investitures s’est faite à travers les instances locales et sectorielles, dans le cadre d’un dialogue démocratique et responsable et de larges concertations.

S’agissant du soutien aux jeunes et aux femmes, le chef de file de l’USFP a assuré que l’intégration de ces deux catégories constitue un principe bien ancré dans la culture de cette formation politique, faisant état d’une forte participation féminine dans les circonscriptions locales.

Dans ce cadre, le parti a encouragé les compétences féminines disposant d’une expérience parlementaire ou communale à se porter candidates dans ces circonscriptions, de même qu’il a œuvré à l’intégration des jeunes, « perçus comme des citoyens responsables capables de contribuer au rajeunissement et à la féminisation des institutions élues ».

Par ailleurs, M. Lachgar a rappelé que le scrutin du 23 septembre s’inscrit dans un contexte démocratique national où les échéances électorales sont devenues des rendez-vous réguliers dont les dates sont fixées d’avance.

Relevant que les concertations nationales au sujet du système électoral ont constitué un acquis majeur qui a permis de consolider l’approche participative et de moderniser les mécanismes démocratiques, le premier secrétaire de l’USFP s’est félicité du niveau actuel de la pratique électorale et de la performance de l’administration territoriale.

De même, il a constaté l’absence des formes classiques de conflits ainsi que l’unanimité des acteurs politiques quant au niveau de transparence et de bonne gouvernance caractérisant la gestion du processus électoral dans le Royaume.

Évoquant les propositions formulées par sa formation, M. Lachgar a mis en avant les « positions patriotiques » de l’USFP vis-à-vis des projets de lois électorales, rappelant sa contribution active à l’adoption des dispositions criminalisant la fraude électorale.

D’autre part, le premier secrétaire a justifié le choix du parti de se ranger dans le camp de l’opposition et de s’abstenir de voter par la non-satisfaction de l’ensemble de ses revendications.

L’USFP, a-t-il rappelé, avait soumis des propositions pertinentes portant notamment sur une représentativité féminine supérieure au tiers, l’adoption des listes territoriales au lieu de celles régionales, l’augmentation du nombre de sièges, en plus de propositions portant sur les mécanismes garantissant la participation des Marocains résidant à l’étranger (MRE).