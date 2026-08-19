Alerte météo au Maroc: fortes pluies, rafales de vent et orages attendus ce mercredi

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Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues, mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses (20 à 25 mm) sont prévues de 15H à 23H, dans les provinces de Berkane, Nador, Taourirt et Guercif, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

S.L.