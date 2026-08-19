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Alerte météo au Maroc: fortes pluies, rafales de vent et orages attendus ce mercredi
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues, mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ces averses (20 à 25 mm) sont prévues de 15H à 23H, dans les provinces de Berkane, Nador, Taourirt et Guercif, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
S.L.