Nouvelle alerte météo au Maroc: fortes pluies et vague de chaleur, les villes concernées
Des averses orageuses avec risque de grêle, de rafale de vent sous orages et une vague de chaleur sont attendues, de mercredi à vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ainsi, des averses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages (20 à 35 mm) sont prévues, mercredi de 13H à 23H, dans les provinces de Ifrane, Khemisset, Figuig, Rehamna, Marrakech, Khenifra, Boulemane, Guercif, Taroudant, El Kalaa des Sraghna, Al Haouz et Chichaoua, a ajouté la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
Par ailleurs, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 48 °C concerneront, de mercredi à vendredi, les provinces de Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara et Tata.
S.L