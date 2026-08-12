Éclipse solaire au Maroc : attention aux risques pour vos yeux !

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Une éclipse solaire partielle sera visible ce mercredi 12 août dans l’ensemble du Maroc. Le phénomène débutera entre 18h44 et 19h06, selon les villes, et se poursuivra jusqu’au coucher du soleil.

À Casablanca, l’éclipse commencera à 18h48 et atteindra son maximum à 19h43. Environ 87 % du disque solaire sera alors occulté par la Lune. Le taux dépassera 90 % dans certaines régions du nord du Royaume. L’éclipse restera toutefois partielle sur l’ensemble du territoire marocain.

Ce spectacle astronomique nécessite toutefois de strictes précautions. Regarder directement le soleil sans protection adaptée, même lorsqu’une grande partie de son disque est masquée, peut provoquer une rétinopathie solaire et occasionner des lésions parfois irréversibles de la rétine.

Le danger réside dans le fait que cette exposition ne provoque généralement aucune douleur immédiate. Les symptômes peuvent apparaître quelques heures, voire quelques jours plus tard : tache sombre au centre du champ visuel, vision floue ou déformée, altération des couleurs et baisse de la vision centrale. Il n’existe pas de traitement spécifique contre la rétinopathie solaire et certaines séquelles peuvent être définitives.

Les lunettes de soleil classiques, même très foncées, les films radiographiques, les CD, le verre fumé et les filtres artisanaux n’offrent aucune protection suffisante. Pour observer directement le phénomène, il est indispensable d’utiliser des lunettes spéciales conformes à la norme ISO 12312-2, achetées auprès d’une source fiable et dépourvues de rayures ou de détériorations.

Les jumelles, télescopes et appareils photo nécessitent, quant à eux, des filtres solaires spécialement conçus pour être placés devant l’objectif. Il ne faut jamais regarder le soleil à travers un instrument optique non filtré, même en portant des lunettes d’éclipse, car les rayons concentrés peuvent gravement endommager les yeux.

Une vigilance particulière est d’ailleurs recommandée pour les enfants, qui doivent rester sous la surveillance directe d’un adulte pendant toute tentative d’observation.

La prudence est également de mise sur les plages et les terrasses, où de nombreuses personnes pourraient se trouver face au soleil couchant sans avoir connaissance de l’éclipse. Sa luminosité apparemment atténuée ne le rend pas moins dangereux pour les yeux.

En l’absence de lunettes certifiées, il convient de ne pas regarder directement le soleil. L’éclipse peut être suivie sans risque à la télévision, sur Internet ou grâce à une méthode d’observation indirecte par projection. Toute personne constatant une modification de sa vision après l’éclipse doit consulter rapidement un ophtalmologue.

H.M.