Marhaba 2026: adoption du système de « billet ferme » au port Tanger Med

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’Autorité portuaire de Tanger Med, à l’instar des autres ports marocains et espagnols participant à l’Opération « Marhaba 2026 », a adopté le système de « billet ferme », assorti d’une date et d’une heure de départ fixes, comme condition d’accès au port.

Selon l’Autorité portuaire de Tanger Med, cette mesure, en vigueur depuis cinq ans dans les ports de Tanger, Tarifa, Nador et Sebta, et étendue cette année à Tanger Med et Algésiras, vise à réguler le flux de passagers et à assurer un transit fluide, tout en tenant compte de la capacité de la flotte maritime.

L’Autorité portuaire exige de tous les passagers, et notamment des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, qu’ils confirment l’horaire de départ de leur ferry avant de se rendre au port. Cette démarche peut être effectuée au niveau des aires de repos de Tanger Med, situées à l’entrée de l’autoroute Tanger-Ksar Sghir, ou via les applications, les sites web et les numéros du service client des compagnies maritimes.

Les autorités conseillent également aux voyageurs de planifier leur départ en dehors des heures de pointe, notamment les samedis et dimanches ainsi que durant la dernière semaine d’août.

Dans ce cadre, l’Autorité portuaire, en coordination avec les différents intervenants, a mis en œuvre une série de mesures concrètes visant à fluidifier le trafic et à réduire les délais de traitement des formalités aux frontières et en douane, grâce à la mobilisation constante des équipes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) et des autorités locales.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur central du port de Tanger Med, Jaafar Aamiyar, a souligné que le système de « billet ferme » a été mis en place afin de réguler l’arrivée des passagers en fonction des horaires des ferries et d’éviter la saturation de la flotte, l’objectif étant de prévenir les temps d’attente prolongés au port.

Il a précisé que les passagers ne disposant pas d’un billet confirmé peuvent contacter les compagnies maritimes afin de modifier la date et l’heure de leur réservation. Cette modification peut également être effectuée sur l’autoroute reliant Kénitra à Tanger, plus précisément au niveau de la zone portuaire de Tanger Med gérée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, ou encore dans la zone portuaire d’Aïn Chouka, près de Ksar Sghir, à quelques kilomètres de l’entrée du terminal passagers de Tanger Med.

Anticipant une forte augmentation du nombre de passagers, notamment vers la fin du mois d’août, le responsable a exhorté les voyageurs à consulter les prévisions de trafic avant de se rendre au port de Tanger Med et à éviter de voyager à cette période afin de garantir un passage sûr, rapide et fluide lors de leur retour dans leur pays de résidence.

Il convient de souligner que ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une organisation rigoureuse de l’accueil et du transit des voyageurs, contribuant ainsi à assurer le bon déroulement et la sécurité de l’Opération « Marhaba 2026 », tout en accompagnant la dynamique croissante qu’elle connaît d’année en année.

S.L.