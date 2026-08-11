Alerte météo au Maroc: vague de chaleur et averses orageuses à partir de ce mardi

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Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses avec risque de grêle, de rafale de vent sous orages et une vague de chaleur sont attendues, de mardi à vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages (20 à 35 mm) sont prévues, mardi de 13H à 23H, dans les provinces de Khénifra, Béni Mellal, Khouribga, Taroudant, Fquih Ben Saleh, Chichaoua, Ouarzazate, Ifrane, Azilal, Al Haouz, Tinghir, Midelt et Boulemane, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 48 °C concerneront, de mercredi à vendredi, les provinces de Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara et Tata.

S.L.