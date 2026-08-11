La prière de l’éclipse ne sera pas accomplie au Maroc, voici pourquoi

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Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé que certaines régions du Maroc pourront observer une éclipse solaire mercredi 12 août, après la prière d’Al-Asr et avant le coucher du soleil, selon les données fournies par les astronomes.

Dans un communiqué, le ministère précise que ce phénomène se produira à un moment où les prières surérogatoires sont déconseillées. Par ailleurs, selon le rite malékite, la prière de l’éclipse s’accomplit durant la période où les prières surérogatoires sont autorisées, jusqu’au zénith. Par conséquent, aucune prière de l’éclipse ne sera organisée et les fidèles sont invités à privilégier les invocations et la demande de pardon.

De son côté, l’Agence spatiale américaine (NASA) avait indiqué que le Maroc sera, mercredi soir, au rendez-vous avec une éclipse partielle de Soleil. La Lune masquera une partie du disque solaire peu avant le coucher du soleil, un phénomène astronomique qui pourra être observé dans différentes régions du Royaume, avec une intensité variable selon la situation géographique.

L’éclipse sera totale sur une étroite bande débutant dans le nord de la Russie et traversant l’océan Arctique, le Groenland et l’Islande, avant de poursuivre sa trajectoire au-dessus de l’océan Atlantique pour atteindre le nord de l’Espagne et certaines zones du Portugal. Dans cette bande, la Lune masquera entièrement le disque solaire pendant un bref moment.

La zone d’observation de l’éclipse partielle sera, quant à elle, beaucoup plus vaste. Elle couvrira une grande partie de l’Europe et de l’Afrique du Nord, notamment le Maroc, ainsi que certaines régions d’Amérique du Nord et plusieurs zones situées au-dessus des océans.

H.M