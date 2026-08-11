Météo Maroc: des averses orageuses attendues ce mardi

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 11 août 2026 :

– Temps chaud à assez chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, les plaines de Tadla et Rehamna, la vallée de Moulouya et le Saiss.

– Averses orageuses avec risque de grêle sur les régions de l’Atlas, le Sud-est et l’Oriental.

– Nuages bas et formations brumeuses la matinée sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

– Rafales de vent assez fortes le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au nord du Jorf ainsi que peu agitée à agitée au Sud du Jorf.

S.L