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Météo Maroc: des averses orageuses attendues ce mardi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 11 août 2026 :
– Temps chaud à assez chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, les plaines de Tadla et Rehamna, la vallée de Moulouya et le Saiss.
– Averses orageuses avec risque de grêle sur les régions de l’Atlas, le Sud-est et l’Oriental.
– Nuages bas et formations brumeuses la matinée sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès.
– Rafales de vent assez fortes le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au nord du Jorf ainsi que peu agitée à agitée au Sud du Jorf.
S.L
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